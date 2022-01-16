Защита россиянина Франчетти может обратиться в ЕСПЧ для запрета его выдачи на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Защита задержанного по запросу Украины в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти, экстрадиции которого добивается Киев, может обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы запретить его выдачу в связи с отсутствием гарантий соблюдения прав человека на Украине. Соответствующие рекомендации дала рабочая группа по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ, рассказал ТАСС заместитель руководителя рабочей группы Александр Молохов в воскресенье.

Киевские власти обвиняют Франчетти в антигосударственной деятельности. Ему в случае выдачи на Украину грозит восемь лет заключения.

"Мы настаиваем на том, чтобы обращаться в Европейский суд [по правам человека] в Страсбурге для того, чтобы приняли срочные обеспечительные меры. У Европейского суда есть такие полномочия - запретить выдачу Украине как неправовому государству, в котором нет гарантий соблюдения прав человека", - сказал Молохов. Он пояснил, что соответствующая инициатива озвучена защитникам россиянина.

Собеседник агентства добавил, что решение по вопросу об экстрадиции Франчетти будет решаться примерно через полгода, исходя из существующей в Чехии практики.

В среду городская прокуратура Праги направила в суд дело Франчетти. Как отметил Молохов, оно уже поступило в инстанцию. "На следующей неделе будет заседание по мере пресечения Франчетти", - сказал замруководителя рабочей группы. Он добавил, что россиянин болен и нуждается в смягчении меры пресечения.

Ситуация на контроле МИД РФ

14 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство держит ситуацию с Франчетти на контроле. По ее словам, посольству России в Праге даны соответствующие указания, дипломаты наладили рабочее взаимодействие с представителями защиты, чешскими правоохранительными органами и дочерью Франчетти.

Городской суд Праги 14 сентября принял решение взять под стражу Франчетти из опасений, что он может покинуть Чехию. По данным СМИ, задержание россиянина на основании выданного Киевом международного ордера на арест связано с его участием в 2014 году в событиях, приведших к воссоединению Крыма с Россией.