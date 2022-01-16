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В Японии отменили предупреждение об угрозе цунами

Вместе с тем вдоль побережья страны все еще сохраняется вероятность изменения уровня воды
© AP Photo/Nic Coury

ТОКИО, 16 января. /ТАСС/. Национальное метеорологическое управление Японии отменило предупреждение об угрозе цунами, которое действовало около 14 часов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте управления.

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Между тем вдоль побережья Японии все еще сохраняется вероятность незначительного изменения уровня воды, подчеркивают метеорологи.

Управление объявило об угрозе цунами в ночь с 15 на 16 января в связи с извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга. На побережье в различных районах Японии были зафиксированы волны высотой до 1,2 м. Около 230 тыс. жителей страны получили от местных властей предписание об эвакуации. Сведений о пострадавших не поступало. В результате резкого повышения уровня воды были перевернуты и снесены в океан порядка 20 судов, находившихся в портах на западе Японии.

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