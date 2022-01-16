В Сербии стартовал референдум об изменении конституции в области правосудия

БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Референдум по вопросу изменения конституции Сербии в области правосудия стартовал в воскресенье. Как сообщила Республиканская избирательная комиссия (РИК), в стране пункты для голосования открылись в 07:00 по местному времени (09:00 мск).

Гражданам предстоит ответить на вопрос: "Вы за подтверждение акта об изменении Конституции Республики Сербия?" При этом голосующие должны будут ответить на вопрос "да" или "нет".

Изменения, вынесенные на референдум, касаются правосудия, а именно избрания судей и прокуроров. Если граждане поддержат изменения в конституцию, то судьи больше не будут избираться в Народной скупщине (парламенте), а это будет делать Высокий совет судейства, состоящий из 11 человек - шести судей, избранных другими судьями, четырех юристов, избранных парламентом и председателя Верховного суда. В выборах судей больше не смогут принимать участие министр юстиции, председатель Верховного кассационного суда, председатель парламентского комитета по правосудию. Отменяется трехлетний испытательный срок для судей.

Государственные прокуроры в случае принятия поправки также будут избираться не парламентом по предложению правительства, а Высоким советом прокуроров. Он будет состоять из 11 человек - пяти общественных прокуроров, четверых членов, избираемых в парламенте квалифицированным большинством (2/3 от всех голосов), а также из министра юстиции и верховного прокурора. Кроме того, упраздняется должность заместителей прокуроров.

Противодействие Приштины

Референдум, согласно международным нормам, должен был пройти на всей территории Сербии, включая два ее автономных края - автономный край Косово и Метохия и автономный край Воеводина. Однако премьер непризнанного Косова Альбин Курти заявил, что Приштина не даст разрешения на проведение референдума о внесении поправок в конституцию Сербии на своей территории. Премьер непризнанного образования утверждал, что Косово - "суверенное государство" и проведение референдума "другой страны" на его территории невозможно.

В ответ США, Великобритания и Евросоюз выступили с совместным заявлением, призвав правительство Косова позволить сербам в Косове реализовать свое право голоса на выборах и избирательных процессах. Берлин, Брюссель, Вашингтон, Лондон, Париж и Рим призвали власти Сербии и непризнанного Косова "воздержаться от действий и риторики, обостряющих напряженность, и принимать конструктивное участие в диалоге при содействии ЕС". Они подчеркнули важность достижения в рамках этих консультаций прогресса по "всеобъемлющему соглашению, которое раскроет перспективы ЕС и повысит региональную стабильность".

Власти непризнанного Косова - премьер Курти, президент Вьоса Османи и спикер парламента Глаук Конюфца - в совместном заявлении ответили на призыв западных стран отказом.

В ночь на субботу полиция непризнанного Косова задержала избирательный материал, который везли на территорию автономного сербского края для проведения референдума. Вместе с бюллетенями был задержан координатор Республиканской избирательной комиссии Марко Янкович, а также два водителя грузовика. Глава Канцелярии по Косову и Метохии Петар Петкович оповестил о случившемся спецпредставителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака, назвав инцидент "скандалом огромных размеров и с огромными последствиями". В субботу косовары отпустили представителя РИК и водителей, однако бюллетени не вернули.

Одновременно в субботу парламент непризнанного Косова поддержал резолюцию о запрете сербскому меньшинству голосовать на территории Косова. В результате РИК Сербии принял решение предоставить сербам из Косова и Метохии право голосовать на территории Центральной Сербии, в городах Куршумлия, Рашка, Нови-Пазар и Вране.

Венецианская комиссия ранее позитивно оценила поправку, касающуюся правосудия, отметив, что она соответствует европейским стандартам. Министр юстиции Сербии Майя Попович отметила, что поправки в конституцию в области правосудия являются условием для дальнейшей реформы правовой системы, которая даст возможность для лучших оценок прогресса Сербии в процессе евроинтеграции.

Референдум по новому закону

В ноябре прошлого года Народная скупщина Сербии официально утвердила сроки референдума об изменении конституции Сербии в области правосудия. Сербский парламент также принял закон "О референдуме и народной инициативе", который отменяет обязательный порог явки в 50% при проведении референдума. Согласно документу, для принятия инициативы на референдуме теперь будет необходимо простое большинство голосов.

Если граждане проголосуют против поправок в конституцию, то новый референдум по этому вопросу может быть проведен не ранее чем через четыре года.

Избирательные участки закроются в 20 часов по местному времени (22:00 мск).