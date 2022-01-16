Депутата горсовета Новосибирска от ЕР задержали после пикета против повышения тарифов ЖКХ

ТАСС, 16 января. Депутат Городского совета Новосибирска, представляющий фракцию "Единая Россия", Александр Мухарыцин был задержан правоохранителями после пикета против повышения тарифов за капитальный ремонт многоквартирных домов, который накануне прошел в Центральном районе города. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил помощник депутата.

"[Мухарыцин] задержан после пикета в районе "Глобуса" (Новосибирский молодежный театр - прим. ТАСС) вчера. Родственники тоже не знают подробностей, не располагают [информацией о нем], связи с ним нет", - сказал собеседник агентства.

С 2022 года взносы на капремонт в Новосибирской области были повышены на 25% в сравнении с тарифом прошлого года - с 8,03 рублей до 10,07 рублей за квадратный метр жилья. По этому поводу активисты 15 января организовали пикет в парке рядом с театром "Глобус".

Организаторы акции в социальных сетях сообщают, что депутат Мухарыцин, который также является активистом общественного комитета "Пенсионеры - за достойную жизнь!", выступил на мероприятии, после чего был задержан сотрудниками полиции и доставлен в районный отдел якобы для составления протокола. В пресс-службе регионального главка МВД ТАСС данные о задержании депутата полицейскими не подтвердили, пояснив, что не располагают соответствующей информацией.