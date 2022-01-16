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Депутата горсовета Новосибирска от ЕР задержали после пикета против повышения тарифов ЖКХ

С 2022 года взносы на капремонт в области повысили на 25%

ТАСС, 16 января. Депутат Городского совета Новосибирска, представляющий фракцию "Единая Россия", Александр Мухарыцин был задержан правоохранителями после пикета против повышения тарифов за капитальный ремонт многоквартирных домов, который накануне прошел в Центральном районе города. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил помощник депутата.

"[Мухарыцин] задержан после пикета в районе "Глобуса" (Новосибирский молодежный театр - прим. ТАСС) вчера. Родственники тоже не знают подробностей, не располагают [информацией о нем], связи с ним нет", - сказал собеседник агентства.

С 2022 года взносы на капремонт в Новосибирской области были повышены на 25% в сравнении с тарифом прошлого года - с 8,03 рублей до 10,07 рублей за квадратный метр жилья. По этому поводу активисты 15 января организовали пикет в парке рядом с театром "Глобус".

Организаторы акции в социальных сетях сообщают, что депутат Мухарыцин, который также является активистом общественного комитета "Пенсионеры - за достойную жизнь!", выступил на мероприятии, после чего был задержан сотрудниками полиции и доставлен в районный отдел якобы для составления протокола. В пресс-службе регионального главка МВД ТАСС данные о задержании депутата полицейскими не подтвердили, пояснив, что не располагают соответствующей информацией.

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РоссияНовосибирская область
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