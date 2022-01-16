В Австралии суд отклонил апелляцию Новака Джоковича, оспорившего решение о депортации

СИДНЕЙ, 16 января. /ТАСС/. Федеральный суд Австралии отклонил в воскресенье апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича, оспорившего решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации.

Об этом сообщил судья Джеймс Олсоп на заседании, которое транслировалось в режиме реального времени.

В соответствии с решением суда спортсмену придется покинуть страну в ближайшее время. Согласно законодательству, в течение трех лет Джокович не сможет обращаться с просьбой о выдаче австралийской визы.

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