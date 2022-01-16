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В Австралии суд отклонил апелляцию Новака Джоковича, оспорившего решение о депортации

В соответствии с решением суда теннисисту придется покинуть страну в ближайшее время
Новак Джокович EPA-EFE/JAMES ROSS
Описание
Новак Джокович
© EPA-EFE/JAMES ROSS

СИДНЕЙ, 16 января. /ТАСС/. Федеральный суд Австралии отклонил в воскресенье апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича, оспорившего решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации.

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Об этом сообщил судья Джеймс Олсоп на заседании, которое транслировалось в режиме реального времени.

В соответствии с решением суда спортсмену придется покинуть страну в ближайшее время. Согласно законодательству, в течение трех лет Джокович не сможет обращаться с просьбой о выдаче австралийской визы.
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Теги
АвстралияДжокович, Новак
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