Кабмин направит 5 млрд рублей на строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Правительство РФ направит 5 млрд рублей в ближайшие три года на строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.

"Комплекс будет построен в Нижнем Новгороде и займет почти 70 тыс. кв. м. Он будет включать в себя многофункциональную хоккейную площадку с трибунами на 12 тыс. зрителей, малую ледовую арену на 200 зрителей, универсальный спортивный зал, а также тренажерные залы. В будущем здесь будут заниматься местные спортивные команды, проходить всероссийские и международные первенства и соревнования", - говорится в сообщении.

Как отметили в кабмине, всего на создание спортивного комплекса потребуется почти 11 млрд рублей: в дополнение к федеральному финансированию будут привлечены средства инвесторов. Завершение строительства запланировано на 2024 год.

В ноябре 2021 года председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода Сергей Кириенко сообщил, что российские власти заложили 5 млрд рублей в федеральный бюджет на строительство новой ледовой арены в городе. Он отметил, что это свидетельствует о том, что программа возведения инфраструктуры к юбилею города не окончена.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, арена будет располагаться на территории нижегородской Стрелки, где уже находится стадион "Нижний Новгород", построенный к чемпионату мира по футболу в России в 2018 году. Сейчас нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" проводит домашние матчи в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) во дворце спорта "Нагорный", который вмещает около 5,5 тыс. зрителей.