Специалисты восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение в четырех регионах России

ТАСС, 16 января. Энергетики восстановили нарушенное из-за непогоды энергоснабжение в четырех регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом в воскресенье сообщило Министерство энергетики РФ в своем официальном Telegram-канале.

"Энергетики завершили восстановительные работы в Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области и Ставропольском крае. Продолжаются работы в Краснодарском крае и Адыгее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему времени без электричества остаются 3 тыс. человек. Ситуация остается на контроле Минэнерго России.

В субботу министерство сообщило, что нарушения энергоснабжения были зафиксированы в восьми субъектах РФ, а общее число отключенных россиян достигало 180 тыс.