В России впервые с 5 июля 2021 года зафиксировали менее 700 смертей из-за ковида за сутки

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 686 против 723 днем ранее, до 321 320. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число умерших оказалось минимальным с 5 июля 2021 года. Также впервые с этого дня в стране зарегистрировали менее 700 смертей из-за ковида за сутки.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 2,97%. В частности, за сутки в Москве зарегистрировали 70 смертей, в Санкт-Петербурге - 63, в Подмосковье - 41, в Нижегородской области и Алтайском крае - по 26, в Красноярском крае - 23.

В России выявили 29 230 случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число заболевших составило 10 803 534. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 13 декабря 2021 года. В относительном выражении он составил 0,27%. В частности, за сутки в Москве выявили 6 480 инфицированных, в Санкт-Петербурге - 3 958, в Подмосковье - 3 147, в Нижегородской области - 740, в Краснодарском крае - 655, в Свердловской области - 564.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 623 599.

Число вылечившихся возросло на 22 731, до 9 858 615. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,3% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки в Москве число выздоровевших увеличилось на 2 371, в Воронежской области - на 1 415, в Московской - на 1 325, в Самарской - на 1 256, в Санкт-Петербурге - на 1 142.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло за сутки на 6 480 против 6 555 днем ранее, до 2 088 704.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31%.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 70 против 68 днем ранее, до 37 877 (1,81% всех заразившихся).

Количество выздоровевших увеличилось на 2 371, до 1 907 686. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 143 141 человек.