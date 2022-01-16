Фестиваль "Север без границ" впервые пройдет в российском Никеле и норвежском Киркенесе

МУРМАНСК, 16 января. /ТАСС/. Фестиваль "Север без границ" впервые пройдет в 2022 году в приграничных населенных пунктах: в Никеле в Мурманской области и норвежском Киркенесе. Это будет серия культурных событий, направленных на укрепление добрососедских связей между Россией и Норвегией, сообщила ТАСС в воскресенье организатор проекта - руководитель АНО "Продюсерский центр "Северный характер" Светлана Солдатова.

"Продюсерский центр "Северный характер" выиграл конкурс Фонда президентских грантов на проведение международного проекта "Север без границ", который пройдет в Никеле и Киркенесе в этом году. Это будет серия взаимосвязанных между собой мероприятий, организованных для укрепления добрососедских контактов между Россией и Норвегией. Проект основан на объединяющих граждан двух стран темах: общая история, экология, образование", - сказала Солдатова.

Руководитель проекта анонсировала большое количество мероприятий в рамках фестиваля, который будет проходить в течение всего года. "В конце мая мы подготовим цикл лекций об истории отношений России и Норвегии, проведем международный семинар, посвященный сохранению хрупкой природы Арктики в условиях усиления антропогенного воздействия. В июне-июле будет кинолаборатория для кинематографистов из двух стран, где будут созданы экранные произведения, раскрывающие понятия дружбы и взаимопомощи людей, живущих на Крайнем Севере, состоятся презентации этих фильмов, проведен международный семинар, посвященный сохранению хрупкой природы Арктики в условиях усиления антропогенного воздействия. А в октябре пройдет конференция "Россия и Норвегия в меняющемся мире" с участием международных экспертов", - перечислила она.

АНО "Продюсерский центр "Северный Характер" создан и работает на территории Мурманской области. Это команда, организующая ежегодный международный фестиваль "Северный характер", а также создающая проекты в области аудиовизуальных искусств, кинематографии. Центр проводит международные кинофестивали, организует выставки, семинары, концерты.

Фонд президентских грантов начал работу 3 апреля 2017 года. Он проводит конкурсы и по их результатам предоставляет гранты президента РФ российским некоммерческим организациям на реализацию проектов по 11 направлениям, охватывающим весь спектр общественной жизни. За весь период работы фонд поддержал более 20 тыс. проектов НКО.