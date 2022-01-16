Число случаев ковида в России превысило показатель прошлой недели на треть

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Число выявленных на этой неделе в России случаев заражения коронавирусом превысило показатель предыдущих семи дней сразу на треть, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С 10 по 16 января штаб зарегистрировал 152 685 случаев заражения - на 35,3% больше, чем неделей ранее. В Москве число заболевших подскочило почти вдвое: на прошлой неделе в столице выявили 18 006 инфицированных, на этой - 35 658.

Выздоровели за последние семь дней 171 703 человека - немного больше, чем за предыдущий аналогичный период. Число вылечившихся за неделю вновь превысило количество новых случаев заражения, однако в последние два дня ситуация обратная - выздоравливающих меньше, чем заболевающих.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, за семь дней сократилось менее чем на 4%, до 623 599. При этом в воскресенье, как следует из данных штаба, оно выросло впервые с начала декабря 2021 года.

На фоне подъема заболеваемости смертность из-за новой инфекции продолжает снижаться. На этой неделе штаб зарегистрировал 5 157 летальных исходов, что оказалось на 8,6% меньше, чем в предыдущие семь дней, и минимальным значением с начала июля 2021 года.