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Пандемия COVID-19

В Свердловской области впервые зарегистрировали четыре случая заражения штаммом "омикрон"

Всего в регионе зафиксировано 205 614 случаев COVID-19

ТАСС, 16 января. Медики в Свердловской области выявили штамм коронавируса "омикрон" у четырех человек, сообщается в воскресенье в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

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"Результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы. До этого новый штамм коронавируса зафиксировали уже в четырех десятках регионов России. Все необходимые противоэпидемические мероприятия с заразившимися и кругом их контактов проводятся", - говорится в сообщении.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 16 января, в Свердловской области зафиксировано 205 614 случаев COVID-19 (564 случая за сутки).

Умерли 9 745 пациентов с инфекцией, выздоровели 180 063 человека.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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