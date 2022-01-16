Российский корабль не может покинуть воды Грузии из-за шторма

ТБИЛИСИ, 16 января. /ТАСС/. Корабль под флагом России, вошедший 7 января в батумскую гавань, не может из-за шторма покинуть территориальные воды Грузии. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства морского транспорта Минэкономики Грузии.

"7 января 2022 года на якорную стоянку №4 в акватории батумской гавани встал корабль, плавающий под флагом Российской Федерации SGV-Flot. На корабле 13 членов экипажа. 14 января от службы по надзору и государственного контроля батумской гавани корабль получил предупреждение об ожидающемся резком изменении погоды. Из-за сильного шторма корабль потерял возможность маневрирования и волны стали приближать его к берегу", - сказано в сообщении.

Экипаж корабля своими силами сумел приостановить ход к берегу, после чего к делу подключились грузинские морские специалисты. Общими усилиями судно удалось развернуть в сторону моря и поставить на якорь. В пресс-службе также сообщили, что судно ожидает погрузки, после чего покинет территориальные воды Грузии.