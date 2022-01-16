Австралийский премьер-министр приветствовал решение суда по иску Джоковича

СИДНЕЙ, 16 января. /ТАСС/. Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон приветствовал решение Федерального суда Австралии, отклонившего апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича, оспорившего повторное аннулирование своей визы. С соответствующим заявлением глава правительства выступил в воскресенье.

"Это решение (о повторном аннулировании визы - прим. ТАСС) было принято для охраны общественного здоровья, обеспечения безопасности и порядка, а также потому, что это отвечало интересам общества. Я приветствую вердикт суда, позволяющий сохранить наши границы прочными и обеспечить безопасность австралийцев", - указал глава правительства в заявлении, распространенном его канцелярией.

Премьер отметил, что "прочные границы имеют основополагающее значение для австралийского образа жизни, как и верховенство закона". "Наше правительство всегда понимало это и было готово принимать решения и действия, необходимые для защиты целостности наших границ", - подчеркнул он.

Министр по вопросам иммиграции, гражданства и культурного многообразия Алекс Хоук, в пятницу повторно аннулировавший визу Джоковича, также поприветствовал суд, который поддержал его решение. "Строгая политика Австралии в области защиты границ, которая обеспечила нам безопасность во время пандемии, <…> имеет ключевое [значение] и для социальной сплоченности Австралии", - указал глава ведомства в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Спор Джоковича с австралийскими властями

Первая ракетка мира Джокович, прилетевший в Австралию для участия в турнире из серии Большого шлема, был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну.

Джокович обратился в Федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело. Австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны. Юристы, представляющие спортсмена, получили судебный запрет на немедленную депортацию серба и подали новую апелляцию, пытаясь отменить решение министра по вопросам иммиграции, аннулировавшего визу. В пятницу федеральный окружной суд в Мельбурне принял апелляцию к рассмотрению, но передал дело в вышестоящую судебную инстанцию, где 16 января иск был отклонен.