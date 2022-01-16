Казбек Коков: становление КБР как субъекта России стало важной вехой для народов региона

НАЛЬЧИК, 16 января. /ТАСС/. Становление Кабардино-Балкарии в статусе автономного субъекта России стало важным этапом в судьбах кабардинского и балкарского народов. Об этом сообщил в день 100-летия Кабардино-Балкарской Республики глава региона Казбек Коков в Instagram.

"Становление Кабардино-Балкарии в статусе автономного субъекта России стало важной вехой в исторических судьбах кабардинского и балкарского народов, их единении. Открыло небывало широкие перспективы для их экономического, социального и культурного развития, возможности для укрепления дружбы и братского сотрудничества с другими народами страны", - написал Коков.

Глава региона отметил, что в рамках юбилейных мероприятий будут реализованы международные, федеральные и республиканские социально-культурные, научные проекты, проведены форумы и другие мероприятия для демонстрации достижений республики, ее исторического и культурного наследия. "Основные торжества пройдут как в республике, так и в Москве. Уверен, подготовка и празднование 100-летия образования республики послужат важным стимулом для дальнейшей консолидации нашего общества, придадут дополнительный импульс совместной работе по строительству современной и благополучной Кабардино-Балкарии", - заключил Коков.

Декретом ВЦИК РСФСР от 1 сентября 1921 года Кабарда была провозглашена полномочным субъектом Российского государства со статусом автономной области. Спустя четыре месяца Балкария вышла из состава Горской республики и 16 января 1922 г. была образована единая Кабардино-Балкарская автономная область.

Президент России Владимир Путин в 2018 г. подписал указ о праздновании 100-летия Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году, был утвержден план подготовки и празднования юбилея. Основные мероприятия планируется провести в сентябре, приурочив их ко Дню государственности КБР, установленному парламентом республики 1 сентября 1997 г. в ознаменование принятия Конституции КБР.