Приемная кампания в МГУ пройдет в основном удаленно

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Приемная кампания в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова начнется 20 июня и состоится в основном в дистанционном формате, сообщил в воскресенье в рамках дня открытых дверей ректор вуза Виктор Садовничий.

"Мы будем принимать документы в основном дистантно, их можно подать из любой точки, для этого надо просто зайти на сайт приемной комиссии и ознакомиться, как это сделать. <…> Прием документов начинается с 20 июня 2022 года", - сказал Садовничий.

Он отметил, что документы можно подать через электронную систему МГУ и суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале госуслуг.

На сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщалось, что в этом году планируется использование суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" для приема абитуриентов более чем в 800 государственных вузов и их филиалов. Минобрнауки предполагает протестировать работу сервиса до начала кампании.