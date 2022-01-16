Центр им. Гамалеи может создать вакцину от ковида на основе сразу нескольких штаммов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ученые Центра им. Н. Ф. Гамалеи рассматривают вариант создания поливалентной вакцины против новой коронавирусной инфекции на основе сразу нескольких штаммов вируса, например "дельты" и "омикрона". Об этом в воскресенье сообщил замдиректора центра Денис Логунов.

"Рассматривается и обсуждается [вариант] сделать такой поливалентный "Спутник", где будет и "дельта", и "омикрон", или "ухань" (уханьский штамм, исходный штамм коронавируса - прим. ТАСС) и "омикрон". <...> Возможно создание такой более сложной вакцины", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Как пояснил Логунов, часть препарата на основе уханьского или дельта-штамма сможет защитить от заражения новыми вариантами вируса, а другая часть на основе "омикрона" будет защищать граждан от заражения вариантами коронавируса, мутировавшими уже из "омикрона".

Говоря о дальнейшем развитии ситуации, ученый отметил, что с появлением "омикрона" число заболевших ковидом в России будет очень высоким. "Пока у нас эта волна "омикрона" не пройдет, расслабляться рано", - сообщил Логунов.

"Идея вакцинации населения от ковида [состоит в] сохранении тех жизней, когда люди могли бы заболеть и погибнуть. Мы все-таки рано или поздно придем, скорее уже рано, к той ситуации, когда иммунная прослойка будет работать и будет снижать летальность", - заключил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 326,2 млн человек, более 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 803 534 случая заражения, выздоровели 9 858 615 человек, умерли 321 320. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.