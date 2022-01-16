СМИ: сфера культуры и туризма Хайнаня в 2021 году полностью восстановилась от пандемии

ХАЙКОУ /Китай/, 16 января. /ТАСС/. Туристический сектор, а также сфера культуры и спорта Хайнаня в 2021 году благодаря эффективным правительственным мерам полностью восстановились от негативного воздействия пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на официальные данные.

По сведениям издания, за указанный период остров посетили 81 млн отдыхающих, что на 25,5% больше, чем в 2020 году. Поток туристов почти достиг допандемийного уровня, составив 97,5% от показателя 2019 года.

Как уточнили местные власти, в последнее время туристическая отрасль Хайнаня успешно развивалась не только по количественным показателям. Она продемонстрировала и заметные структурные улучшения, которые повысили эффективность соответствующего сектора. В итоге в 2021 году доходы провинции от туристов увеличились на 58,6%, составив 138,43 млрд юаней ($21,74 млрд).

Как отмечают обозреватели "Хайнань жибао", последние 12 месяцев стали особенно важными для стимулирования потребления. Самая южная китайская провинция успешно провела целый ряд масштабных мероприятий - форумов, выставок и ярмарок, а также ежегодный карнавал, который длился в декабре несколько недель и охватил весь остров.

Одновременно хайнаньская администрация заметно усилила меры по привлечению капитала в сферу туризма и в важные инфраструктурные проекты, которые, как ожидается, позволят существенно повысить качество услуг. За прошлый год власти провинции организовали более 20 крупных акций по стимулированию инвестиций, провели свыше 90 симпозиумов, посвященных соответствующим вопросам.

Сфера культуры и спорта

В 2021 году Хайнань также привлек внимание китайской и международной общественности праздничными мероприятиями по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК). Они прошли как на острове, так и за его пределами. Например, в начале июля хайнаньские артисты выступили с революционной оперой на сцене Большого театра имени Мэй Ланьфана в Пекине. Правительство посодействовало организации в провинции целого ряда представлений, посвященных истории КПК и героической борьбе за национальную независимость.

Параллельно на Хайнане прошли многочисленные акции по популяризации нематериального наследия и традиционной культуры.

Кроме того, местные власти организовали свыше 130 соревнований по водному спорту, конным скачкам, гольфу, в области фитнеса и бодибилдинга. На острове состоялись всевозможные юношеские состязания. В зимний период провинцию посетили команды спортсменов из разных городов и провинций страны, в том числе свыше 800 представителей от 14 команд национального уровня и более 1,5 тыс. профессионалов, представляющих на соревнованиях отдельные регионы КНР.

По данным издания, в минувшем году остров также стал популярным в Китае местом проведения футбольных матчей и состязаний по настольному теннису. Хайнаньские спортсмены продемонстрировали блестящие результаты и на прошлогодней Олимпиаде в Токио, завоевав там золотую медаль на показательных выступлениях по тхэквондо.

В последние годы Хайнань активно продвигает проекты в области культуры и спорта. Администрация провинции уделяет пристальное внимание укреплению международных контактов и формированию гуманитарных проектов, содействует динамичному развитию современной индустрии развлечений.