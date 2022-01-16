Вучич назвал суд над Джоковичем в Австралии "охотой на ведьм"

БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поддержал сербского теннисиста Новака Джоковича после решения австралийского суда, назвав подобное отношение к спортсмену "охотой на ведьм". Об этом в субботу сообщила газета Telegraf.

"Если бы они сразу сказали, что невакцинированные не могут въехать [в Австралию], он бы и не приехал. А так, он сделал все, что доложен был, а затем начались придирки невиданных масштабов, что-то вроде охоты на ведьм", - заявил президент.

Вучич в телефонном разговоре с Джоковичем отметил, что австралийские власти унизили себя издевательством над спортсменом и теннисист "может возвращаться с высоко поднятой головой в свою страну".

"Те, кто хотел продемонстрировать <...> какие-то принципы, показали, что у них нет принципов. Издевались над теннисистом 10 дней, чтобы вручить ему решение, о котором знали с первого дня", - возмутился президент.

Вучич подчеркнул, что на примере Джоковича хотели показать, как функционирует "мировой порядок, и что они могут сделать с каждым". Президент отметил, что австралийский суд "соврал о количестве вакцинированных в Сербии", занизив этот показатель. "В Сербии количество вакцинированных больше, чем во многих странах ЕС, особенно в соседних странах, как в Болгарии, Румынии, Словакии, даже в Эстонии", - подчеркнул президент.

Первая ракетка мира Джокович прилетел в Австралию для участия в турнире из серии Большого шлема. Он был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович оспорил законность решения пограничной службы, и выиграл дело, но австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны. Спортсмен подал новую апелляцию, но иск был отклонен.