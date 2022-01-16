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Пандемия COVID-19

СМИ: в Японии нашли связь между кишечной бактерией и низкой смертностью от ковида

По данным сотрудников Нагойского университета, Collinsella способна преобразовывать желчные кислоты в урсодезоксихолевую кислоту, которая предотвращает сцепление коронавируса с рецепторами клеток инфицированного человека

ТОКИО, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники Нагойского университета в центральной части Японии обнаружили возможную связь между наличием в организме кишечной бактерии рода Collinsella и низкой смертностью при заражении новым коронавирусом. Об этом говорится в материале, опубликованном в воскресенье на сайте газеты The Japan Times.

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По данным исследователей, Collinsella способна преобразовывать желчные кислоты в урсодезоксихолевую кислоту, которая предотвращает сцепление коронавируса с рецепторами клеток инфицированного человека. Таким образом, наличие большого числа этих бактерий в кишечнике должно подавлять активность инфекции, обеспечивать легкие симптомы заражения и, как следствие, низкую вероятность смертности.

Для проверки этой теории ученые взяли образцы у 953 человек из стран, где зафиксированы разные уровни смертности среди инфицированных. Согласно полученным результатам, в Японии, Республике Корея и Финляндии, где этот показатель является относительно низким, большая концентрация Collinsella была в зависимости от страны обнаружена в кишечниках 34-61% участников исследования. При этом у людей из Бельгии, Великобритании, Италии и США, где наблюдается высокая смертность, большая концентрация была выявлена лишь в 4-18% случаев.

Соответствующие данные могут свидетельствовать о наличии связи между деятельностью Collinsella и сдерживанием коронавируса, а также дать вероятное объяснение отличающейся симптоматики инфицированных в различных странах, подчеркивается в публикации.

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ЯпонияПандемия COVID-19
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