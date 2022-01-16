В астраханских торговых центрах ввели бессрочную проверку QR-кода о вакцинации

АСТРАХАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Власти Астраханской области бессрочно продлили введенное ранее до 16 января требование по предъявление QR-кода для посещения торговых центров региона. Соответствующее изменение внесено в постановление, которое размещено на официальном портале правовой информации органов исполнительной власти региона.

В Астраханской области с 13 ноября по 16 января посещать торговые и торгово-развлекательные центры можно только при предъявлении QR-кода с информацией о прохождении вакцинации от ковида или сертификата о перенесенном заболевании. Также сообщалось, что список мест, где необходимо предъявление QR-кода, будет расширен.

В новой редакции постановления, которое вступит в силу с 17 января, пункт со сроками данного ограничения изменен и дополнен торговыми объектами, расширяющими формулировку "торговый центр". Теперь QR-код будет необходимо предъявлять и в помещениях, где расположено более пяти магазинов, занимающихся торговлей непродовольственными товарами.

Наряду с этим власти расширили список мест, которые астраханцы могут посещать без QR-кода внутри торговых центров. Ранее такая возможность сохранялась только для продовольственных магазинов, имеющих изолированный вход. Теперь этот перечень дополнен аптеками и аптечными пунктами, а также магазинами, торгующими непродовольственными товарами первой необходимости (спичками, детскими товарами, хозтоварами, саженцами, очками, автозапчастями и др.), имеющими изолированный вход в помещение.

По данным на 16 января, в Астраханской области вакцинировано от коронавирусной инфекции 454 747 астраханцев, что составляет более 73% от плана иммунизации в регионе, полный курс вакцинации прошли 388 526 человек. За минувшие сутки зафиксировано 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 83 504 случая заражения COVID-19, умерли 2 546 человек. В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят лечение 811 человек, свободным остается 25% коечного фонда, на амбулаторном лечении находится 3 710 человек.