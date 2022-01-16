До 4 тыс. иракцев вернули на родину из района у белорусско-литовской границы

ТАСС, 16 января. Власти Ирака вернули на родину около 4 тыс. иракцев, оказавшихся в приграничном районе между Белоруссией и Литвой. Об этом в воскресенье сообщил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.

"В сотрудничестве с Европейским союзом, в том числе и с Литвой, мы [правительство Ирака] смогли вернуть на родину до 4 тыс. иракских мигрантов, оказавшихся на белорусско-литовской границе", - отметил Хусейн, слова которого приводит иракское информационное агентство INA. Он добавил, что все указанные лица были доставлены в Ирак 10 авиарейсами, вылетавшими из Багдада.

Выступая на совместной пресс-конференции с прибывшим в Багдад главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, Хусейн указал, что "некоторые мигранты все еще находятся в приграничном с Литвой регионе, и иракские власти ждут их решения о добровольном возвращении в Ирак".

Со своей стороны глава внешнеполитического ведомства Литвы отметил, что между Багдадом и Вильнюсом "будет [создано] определенное направление сотрудничества, нацеленное на прекращение [незаконной] миграции". Ландсбергис поблагодарил Ирак, ставший, по его словам, "первой страной, которая приостановила полеты в Белоруссию с целью ограничить миграцию".

Глава МИД Литвы в ходе своего визита в Ирак намерен также встретиться с премьером страны Мустафой аль-Казыми и посетить Эрбиль - столицу Иракского Курдистана.

В течение 2021 года на литовско-белорусской границе были задержаны более 4 тыс. нелегалов из стран Азии и Африки, что в 50 раз больше, чем годом ранее. Среди них преобладали граждане Ирака, которых среди нарушителей насчитывалось 2 858 человек. С августа 2021 года пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу нелегалов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Литву не были пропущены несколько тысяч человек, а основной поток мигрантов переместился на границу Белоруссии с Польшей и Латвией.