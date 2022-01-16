СМИ: Джокович покидает Австралию после аннулирования его визы

СИДНЕЙ, 16 января. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович, проигравший в суде апелляцию по делу об отмене аннулирования своей визы, отправляется из аэропорта Мельбурна в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) в воскресенье вечером. Об этом сообщает местная газета The Age .

По ее данным, спортсмен прибыл в аэропорт Мельбурна вечером 16 января, чтобы покинуть Австралию по требованию властей этой страны. Ожидается, что в 22:30 по местному времени (14:30 мск) он вылетит в Дубай. Как отмечает газета, Джокович ожидал посадки на рейс в сопровождении сотрудников федеральной полиции Австралии.

Ранее Федеральный суд Австралии признал законным и обоснованным решение властей страны аннулировать визу серба и депортировать его как "представляющего угрозу общественному порядку".

Первая ракетка мира Новак Джокович, прилетевший в Австралию для участия в турнире Большого шлема, был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело, однако австралийские власти 14 января повторно аннулировали визу теннисиста. Юристы, представляющие спортсмена, получили судебный запрет на немедленную депортацию серба и вновь попытались отменить решение об аннулировании визы, но проиграли дело.