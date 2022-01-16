В Москве на Крещение ожидаются морозы до 12 градусов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Температура воздуха в ночные часы в Москве на предстоящее 19 января Крещение может упасть до минус 12 градусов. Об этом сообщил в воскресенье ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На Крещение, как и полагается, ударят морозы, но не экстремальные! В ночное время в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха (процесс понижения температуры земной поверхности за счет теплового излучения - прим. ТАСС) усилится, эхом уходящего циклона кое-где (преимущественно на юге, юго-востоке и востоке) еще отзовется скоротечный снег. <…> В Москве воздух остынет до минус 10-12 [градусов], по области: на юге и востоке - минус 7-12, на западе и севере - до минус 12-17, в самых северных районах Подмосковья - до минус 20, но в ощущениях из-за северного ветра будет казаться, что на четыре-пять градусов холоднее", - написал он на своей странице в Instagram.

Тишковец отметил, что на Крещение в светлое время суток небольшой снег возможен лишь вечером, в столице днем будет семь-девять градусов мороза, по области ожидается минус 7-12 градусов. По словам синоптика, это соответствует многолетним климатическим показателям. Высота снежного покрова достигнет 38 см, сообщил он.

Также синоптик отметил, что с утра понедельника ожидается североатлантический циклон со снегопадами и метелями. "Русская зима продолжит господствовать на просторах средней полосы России, и предстоящая неделя будет соответствовать этому статусу с довольно снежной, ветреной и умеренно морозной погодой. Воскресная передышка в атмосфере будет недолгой, и уже с утра понедельника мощный североатлантический циклон обрушится снегопадами средней интенсивности и метелями с ухудшением видимости до нескольких километров. Показания барометров рухнут до 725 мм рт. ст., что на 20 единиц ниже нормы", - написал он.

Во вторник, по словам Тишковца, снег усилится, ожидается до 7 мм осадков, сугробы подрастут с 32 см до 37 см. Температура воздуха в темное время суток прогнозируется от минус одного до минус шести градусов, днем она составит три-восемь градусов мороза. Видимость кратковременно будет уменьшаться до 500-1 000 метров. Атмосферное давление резко повысится, вернется в норму и составит 746 мм рт. ст., отметил синоптик.

Во второй половине недели будет снежно, прогнозируется еще около 10 мм осадков, высота снежного покрова в Москве в выходные составит примерно 45 см при норме 25 см, написал Тишковец. Ночью температура будет колебаться в районе минус 7-12 градусов, днем столбики термометров покажут от минус двух до минус семи градусов. "Ожидаемое количество осадков за неделю составит до 20-25 мм, что около половины всей январской нормы", - добавил синоптик.