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Пандемия COVID-19
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В Австрии обсуждают вопрос учета привитых "Спутником V" в условиях обязательной вакцинации

Как сообщил министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн, в республике проживает немало людей, привитых российской вакциной
© AP Photo/Vadim Ghirda

ВЕНА, 16 января. /ТАСС/. Общегосударственный кризисный координационный центр по борьбе с коронавирусом в Австрии обсуждает вопрос, как после введения с февраля обязательной вакцинации поступать с лицами, привитыми российским "Спутником V". Как сообщил в воскресенье глава Минздрава Вольфганг Мюкштайн, представляя законопроект об обязательной иммунизации, данный препарат пока не признается в Евросоюзе, но в республике проживает немало людей, привитых именно им.

"Что касается темы "Спутника". Это вакцина, которая не признается Европейским союзом. В таком случае возникает проблема с европейским зеленым паспортом, но у нас по сравнению с другими европейскими странами есть относительно много привитых "Спутником". <...> [Наш] координационный центр сейчас думает, как быть с людьми, которые уже, возможно, два раза были привиты "Спутником", но у которых нет австрийского зеленого паспорта. Центр этим занимается, это их задача", - сказал министр на пресс-конференции в ответ на вопрос, будет ли учитываться сертификат об иммунизации российским препаратом с момента начала контроля за обязательной вакцинацией.

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АвстрияРоссияПандемия COVID-19
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