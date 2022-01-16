Здание городской администрации Алма-Аты обнесли забором

АЛМА-АТА, 16 января. /ТАСС/. Городская администрация Алма-Аты огорожена забором, фасад здания завешен защитным материалом, по его периметру идут работы с привлечением уборочной техники, передает в воскресенье корреспондент ТАСС с места событий.

Вход в администрацию охраняют два вооруженных силовика. При этом в парке вокруг здания свободно гуляют горожане и фотографируются на фоне сгоревшего строения.

Большая часть следов беспорядков уже убрана, однако на каменных ступенях вокруг горадминистрации иногда все еще можно увидеть затертые следы крови.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали более 4,5 тысяч человек, 225 человек погибли. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок уже восстановлен во всех регионах.