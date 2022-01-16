Власти Татарстана сообщили, что Центр обработки данных в Иннополисе построят в 2023 году

КАЗАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" планирует завершить строительство крупнейшего в Поволжье центра обработки данных (ЦОД) в Иннополисе в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин.

"В Иннополисе госкорпорация "Росатом" проектирует один из крупнейших центров обработки данных. Мы рассчитываем, что наши партнеры уже в текущем году приступят к строительству первого этапа центра обработки данных. Сейчас идет проектирование. Это будет большое новое здание с большими мощностями, он будет самым большим в Поволжье. <...> Я думаю, что через год [Росатом успеет построит]. У них планы расписаны", - сказал Хайруллин.

Министр напомнил, что сейчас в Иннополисе находится крупнейший в Татарстане центр обработки данных, который был построен в 2009 году. "Он на 100% загружен", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) построит ЦОД в Иннополисе мощностью 6 кВт. Проект может стать референтным для зарубежных заказчиков.