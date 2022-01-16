МЧС предупредило о шторме с ветром до 27 м/с в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 16 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Калининградской области в связи с ожидающимся усилением ветра до 27 м/с в ночь на понедельник, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"По данным калининградского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по Калининградской области в ночь на 17 января ожидается усиление юго-западного ветра до 25-27 м/с", - говорится в сообщении.

Жителям рекомендуют без необходимости не выходить на улицу, не пользоваться личным автотранспортом, не парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных конструкций, фонарных столбов. "Выход в море в таких условиях крайне опасен, а прогулки по морскому побережью связаны с большим риском для жизни и здоровья", - отмечается в сообщении.

На прошедшей неделе с четверга на пятницу на область обрушился циклон "Эльза". Фиксировались порывы ветра до 26 м/с. На территории области были повалены около 150 ветхих деревьев, ими повреждены 12 автомобилей, отмечались локальные сбои в энергоснабжении 13 населенных пунктов.