В Петербурге более 3 млн человек привились от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Более 3 млн петербуржцев сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. На вечер субботы их общее число превысило 3 млн, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"На вечер субботы, 15 января, общее количество привитых первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" составило 3 млн 1 тыс. 45 человек", - говорится в сообщении.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также отметил, что в связи с распространением омикрон-штамма кампанию по вакцинации в городе необходимо продолжать. "В городе для этого созданы все условия. Работают 190 пунктов на базе медицинских организаций, а также 57 мобильных пунктов. Губернатор также подчеркнул, что необходимо соблюдать все введенные меры безопасности, применять средства индивидуальной защиты", - приводит слова губернатора пресс-служба администрации.

Число петербуржцев, заразившихся коронавирусом за последние сутки, составило 3 958 человек - это рекордное значение за всю пандемию. Количество выздоровевших в городе, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, увеличилось на 1 142, до 823 562. Число умерших возросло на 63, до 28 997. За весь период в Петербург поступило 4 млн 44 тыс. комплектов вакцин, включая "Спутник Лайт".