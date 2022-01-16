Звезды искусства и спорта поддержали акцию помощи детям на катке на Красной площади

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Известные спортсмены и артисты, а также дети с ограниченными возможностями здоровья в воскресенье присоединились к благотворительной акции "Волшебный каток". Она будет проходить 16 и 17 января на Красной площади в Москве.

Средства от продажи билетов на каток в эти дни направят в учрежденный народным артистом РФ Евгением Мироновым благотворительный фонд "Жизнь в движении", помогающий детям с проблемами опорно-двигательного аппарата.

"Это стало традицией. Уже четвертый раз мы проводим совместную акцию вместе с ГУМ-катком. Называется она "Волшебный каток". Все собранные средства от продажи билетов идут в наш фонд. Это достаточно серьезная лепта в помощь нашему фонду", - заявил журналистам учредитель фонда, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов. По его словам, на эти средства, в частности, закупят комплектующие для изготовления новых протезов для подопечных фонда.

В воскресенье на каток пришли заслуженная артистка РФ Инга Оболдина, актеры Театра наций, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент Континентальной хоккейной лиги Виталий Прохоров, паралимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Григорьев, баскетболист Виктор Кейру, вице-чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы по шорт-треку Эмина Малагич. В целом на катке находились более 200 человек, желающие фотографировались со спортсменами и актерами.

О важности взаимопомощи заявил в беседе с корреспондентом ТАСС Алексей Немов. "Нужно обязательно помогать друг другу по возможности, делать это искренне, от души. Не каждому в нашей жизни дано помогать, но то, что мы делаем все вместе, приносит плодотворный результат. Денег всегда не хватает, но на какие-то правильные вещи они всегда приходят вовремя. Слава богу, что есть люди, которые болеют этим и переживают за это. Наверное, сейчас меняется формат нашего самосознания, что людям нужно помогать, особенно тем, которые в этом нуждаются. Этим надо заниматься, это дает свои плоды, я не сомневаюсь", - подчеркнул спортсмен.

Учредитель фонда Наталья Шагинян-Нидэм сообщила, что на лед сегодня вышли и подопечные фонда. "С нами, конечно, сегодня удивительная компания. Но самые главные герои - это наши ребята. Это счастье - видеть ребят, не только делающих первый шаг, а уже катающихся на коньках, занимающихся спортом", - сказала она, отметив, что один из детей - Максим Михайлов - попал в паралимпийскую сборную Свердловской области. Максим покоряет горы, катается на коньках, на велосипеде, перечислила учредитель фонда. Сам молодой спортсмен добавил, что также катается на скейте и роликах.

Об акции и фонде

Акцию проводят ГУМ-каток и фонд "Жизнь в движении". Вырученные за два дня средства от продажи билетов пойдут на развитие осуществляемой фондом программы "Хочу ходить", в рамках которой проводят протезирование, реабилитацию и адаптацию детей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Благотворительный фонд "Жизнь в движении" создан в 2014 году. Его учредителями являются врач, продюсер Наталья Шагинян-Нидэм и художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов. Фонд помогает детям с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь, воспитанникам детских домов, домов-интернатов и ребятам из малоимущих семей. Главным направлением фонда стало развитие программы "Хочу ходить", которая помогает подопечным фонда приобрести протезы и осуществить их главную мечту - встать на ноги.

В 2019 году фонд открыл первый детский центр протезирования "Хочу ходить", где на сегодняшний день более 140 детей получили протезы и прошли реабилитацию. Подопечные фонда вместе с его сотрудниками покоряют горные вершины, в том числе Килиманджаро, Эльбрус, базовый лагерь Эверест. Фонд проводит скальный лагерь "Путь к вершинам" в Крыму и горнолыжный "Снежный драйв" в Сочи. Подопечные фонда участвуют в марафонах. Фонд отмечен рядом наград: в 2019 году стал лауреатом Всероссийской премии в области благотворительности "Лицо нации".