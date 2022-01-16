На Ставрополье владельцы поврежденных ветром домов получат компенсации

СТАВРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Власти выплатят по 10 тыс. рублей владельцам домов, поврежденных ураганным ветром на Ставрополье на территориях, где ранее был введен режим ЧС, сообщил в воскресенье губернатор края Владимир Владимиров.

"По оперативным данным, прошедший накануне ураган повредил кровли около 50 зданий, в числе которых социально значимые объекты, многоквартирные и частные дома. <...> В тех территориях, где ураган разгулялся сильнее всего и где введен режим ЧС, готовимся к проведению выплат по 10 тыс. рублей на человека собственникам пострадавших домовладений", - написал он в Instagram.

Владимиров отметил, что в незначительно пострадавших многоквартирных домах ремонты проведут управляющие компании, региональные власти компенсируют все затраты. При серьезных повреждениях работы проведет краевой фонд капитального ремонта. Владельцам частных домов выделят кровельные материалы для ремонта.

Усиление ветра с порывами до 30 м/с фиксировалось на Ставрополье в пятницу. В результате на некоторых территориях происходили отключения электроэнергии. В общей сложности в зону отключения попали более 86 тыс. человек. В регионе ветер срывал крыши домов, валил деревья, которые падали на автомобили и здания. Режим ЧС был введен в Ставрополе, Шпаковском и Грачевском округах.

Владимиров отметил, что к середине дня в воскресенье практически на всех территориях были завершены работы по подключению электроснабжения. В Ставрополе в ликвидации последствий стихии задействовано более 250 человек и 65 единиц техники. "Муниципалитет обследует крыши домов, пострадавших от стихии. Определены подрядные организации, которые будут проводить ремонт. Специалисты уже приступили к работе. Сейчас осуществляется демонтаж разрушенных кровель, укрепляются конструкции. Началась закупка необходимых для восстановления материалов", - сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе администрации города.

По прогнозу краевого Центра по гидрометеорологии, 15 и 16 января в регионе ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, метель. Холодная с осадками погода сохранится на Ставрополье и на следующей неделе.