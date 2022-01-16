РКН требует разблокировать в Facebook страницу делегации РФ в Вене по военной безопасности

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от американской компании Meta незамедлительно восстановить доступ к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Facebook. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

"16 января Роскомнадзор направил письмо в адрес американской компании Meta Platforms (владеет социальной сетью Facebook) с требованием незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля под вооружениями, а также объяснить причины их введения", - сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что администрация Facebook якобы за публикацию запрещенного контента ограничила доступ к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, созданной Министерством иностранных дел России.

В письме отмечается, что действия администрации соцсети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней. "Ведомство считает это актом цензуры, что, согласно российской Конституции, запрещено", - подчеркнули в пресс-службе.