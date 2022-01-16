Движение поездов через Белорусский вокзал в Москве восстановили по всем путям

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Движение поездов через Белорусский вокзал в Москве восстановлено по всем путям, сообщила в воскресенье пресс-служба Московской железной дороги.

"Железнодорожники возобновили движение поездов через Белорусский вокзал. Принимаются все необходимые меры для того, чтобы как можно быстрее ввести в график пригородные поезда МЦД-1", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ранее из-за обрыва контактного провода были задержаны электропоезда в сторону Москвы и области.