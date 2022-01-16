Большинство американцев не одобряют то, как Байден выстраивает политику в отношении России

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Больше половины американцев не одобряет то, как президент США Джо Байден выстраивает свою политику в отношении России. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного телекомпанией CBS и социологическим институтом YouGov.

Согласно этим данным, 55% опрошенных "не одобряют то, как Джо Байден решает вопросы с Россией". Противоположной точки зрения придерживаются 45% респондентов.

Отвечая на аналогичный вопрос о Китае, против нынешнего подхода Байдена высказались 59% респондентов, а 41% - поддержали его. В анкете не уточнялось, в какую сторону респонденты хотели бы изменить эту политику в отношении двух стран.

В целом 56% американцев заявили, что "не одобряют то, как Джо Байден выполняет свою работу в качестве президента". Противоположной точки зрения придерживаются 44% опрошенных.

Опрос был проведен 12-14 января 2022 года. В выборку попали 2 094 респондента, погрешность не превышает 2,5 п. п.