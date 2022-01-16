В Салехарде открыли второй духовной-просветительский центр

ТАСС, 16 января. Второй в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) духовно-просветительский центр с воскресной школой на 150 детей начал свою работу в Салехарде. Строительство длилось девять лет, сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального правительства.

"Центр начали возводить еще в 2012 году, завершили в 2021. <...> Задача духовного центра - дать новый импульс в развитии миссионерского, просветительского, социального и воспитательного направлений в Салехардской Епархии. В его здание переедет воскресная школа, в которой сейчас учатся 124 ребенка в возрасте от пяти до 13 лет. Новые пространства позволят принять на обучение еще более 20 ребят", - говорится в сообщении.

Центр расположен на территории храма святых апостолов Петра и Павла. Также в новое здание переедут библиотека, домовая церковь и административный корпус. В центре создана доступная среда для людей с инвалидностью, поэтому там планируется проводить занятия для детей с особенностями здоровья, добавили в пресс-службе.

Духовный центр в Салехарде стал вторым на территории округа, в 2015 году подобный открылся в Ноябрьске. Сейчас проектируется центр в Новом Уренгое. Также во всех муниципальных образованиях Ямала при храмах работают воскресные школы, в них обучаются 765 детей.