В России пройдет неделя памяти жертв Холокоста

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Восьмая ежегодная Неделя памяти жертв Холокоста пройдет в России с 17 января по 4 февраля в смешанном формате - очно и онлайн, сообщила пресс-служба организатора акции - Российского еврейского конгресса (РЕК).

Неделя памяти - цикл мемориальных и образовательных мероприятий - приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

"В этом году Неделя памяти впервые откроется кинопоказом: в Цифровом деловом пространстве пройдет премьера фильма "План А", главные роли в котором исполнили Аугуст Диль и Сильвия Хукс. Картина расскажет о группе евреев, переживших Холокост, которые решают отравить систему водоснабжения в Германии в 1945 году. Ожидается, что ведущим церемонии открытия станет кинокритик и член общественного совета РЕК Антон Долин", - сообщили в конгрессе.

Главным мероприятием Недели памяти по традиции станет мемориальный вечер и вручение премии РЕК "Хранитель памяти" в московском музыкальном театре "Геликон-опера" 27 января. Премия ежегодно присуждается выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте.

"Любой гость вечера и зритель онлайн-трансляции сможет внести благотворительное пожертвование. Собранные средства будут направлены на программу "Вернуть достоинство", благодаря которой в России открыто уже более 90 памятников жертвам Холокоста", - говорится в сообщении РЕК.

Как уточнили организаторы, часть мероприятий в рамках Недели памяти пройдет в режиме онлайн, но ключевые события решено провести в очном формате с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Мероприятия акции

Центральным кинособытием "Недели памяти" станет фестиваль фильмов "Хроники Катастрофы", который откроется 19 января. Зрителей ждет не только показ фильмов о Холокосте, но и дискуссии с приглашенными гостями: каждое обсуждение будет посвящено взгляду на Холокост через один из видов искусства: кино, музыку, литературу, современное искусство и театр.

По информации РЕК, в течение шести дней кинофестиваля (он продлится до 23 января) будут представлены почти 20 фильмов на пяти столичных площадках. Все картины будут показаны в рамках трех программ: "Панорама" (новые фильмы), "Неудобная правда" (тема - ответственность стран за преступления против человечности) и "Преступники. Подробный разбор" (о громких процессах против нацистов). В рамках киносмотра будет вручен специальный приз "За сохранение в кино памяти о преступлениях против человечности".

В этом году в программе Недели памяти и два театральных события: 17 января в Санкт-Петербурге покажут спектакль "Кабаре Терезин", а 25 января в Москве - музыкальный перформанс "Черная книга Эстер". "В основу постановки "Кабаре Терезин", широко известной за рубежом, легли музыкальные и текстовые произведения, созданные в 1942-1944 годах заключенными нацистского концлагеря Терезиенштадт, среди которых были еврейские артисты эстрады. <...> "Черная книга Эстер" режиссера Евгении Беркович раскрывает тему ксенофобии как общую цивилизационную проблему, принимающую разные формы на разных этапах истории человечества", - сообщает РЕК.

Мемориальные, культурные и образовательные мероприятия, посвященные теме Холокоста, пройдут в большинстве регионов России. Так, в школах почти всех регионов РФ, как и прежде, пройдут уроки по истории Холокоста.

Среди мероприятий Недели памяти: научно-практическая конференция студентов и молодых ученых в РГГУ и Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе "Холокост: память и предупреждение"; онлайн-лаборатория проекта "Вернуть достоинство"; методические вебинары центра "Холокост" для московских и региональных педагогов по истории Холокоста; онлайн-вечер РЕК и посольства Литовской Республики в Москве, посвященный литовским Праведникам народов мира.

В дни Недели памяти в социальных сетях вновь пройдет международная акция "Мы помним"/"We remember", объединяющая тех, кто выступает против любых форм ксенофобии. Полная программа мероприятий, запланированных как в Москве, так и в регионах, опубликована на сайте memoryweek.ru.

О Неделе памяти

По словам президента РЕК и инициатора памятной акции Юрия Каннера, Неделя памяти стала регулярным и значимым событием в масштабах всей страны, все больше людей узнают о Холокосте и осознают его значение не только как трагедию еврейского народа, а как преступление против самой человечности.

"Задача Недели памяти - больше, чем скорбь по уничтоженным в Холокосте, сопереживание бывшим узникам гетто и концлагерей, дань уважения Праведникам народов мира. Наша цель - сделать невозможным повторение трагедии, подобной Холокосту. Этого можно достичь, только если в сознании людей, в их эмоциональном коде укоренится неприемлемость ксенофобии - того, что лежало в основе нацизма и привело к Холокосту. И массовое участие российских граждан в мероприятиях Недели памяти, интерес, с которым они к ней относятся, и переживания, которые у них остаются, говорят нам, что мы на верном пути", - сказал Каннер, слова которого приводит пресс-служба РЕК.

Организаторами Недели памяти, помимо Российского еврейского конгресса, выступают Федеральное агентство по делам национальностей, правительство Москвы и центр "Холокост".

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Он был установлен в память о том, что в этот день в 1945 году Красная Армия освободила концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), расположенный на территории Польши. Термин "Холокост" (от древнегреческого слова holocaustosis - "всесожжение", "уничтожение огнем") получил распространение в 1950-х годах благодаря книгам писателя Эли Визеля, бывшего узника Освенцима. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами. По оценкам историков, жертвами Холокоста стали более 6 млн евреев.