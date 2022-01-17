В Госдуму внесли законопроект об отмене коммунальных платежей для ветеранов ВОВ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко и Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается с 1 июля 2022 года полностью компенсировать оплату коммунальных платежей ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник сообщил Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

"Отдавая дань глубокого уважения инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, которых с каждым годом остается с нами все меньше, законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14 и 15 федерального закона "О ветеранах", предусматривающие предоставление указанным категориям граждан меры социальной поддержки в виде компенсации в размере 100% расходов на оплату жилых помещений, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечают авторы инициативы, в настоящее время ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны предоставляется мера социальной поддержки в виде компенсации в размере 50% расходов на оплату жилых помещений, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, дополнительные расходы федерального бюджета на финансирование предлагаемых мер социальной поддержки для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в 2022 году составят 575 млн рублей. "Принятие предлагаемого проекта федерального закона позволит повысить в условиях нынешнего кризиса уровень жизни участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также, с учетом заслуг по защите Отечества, поднимет их особый правовой статус", - говорится в пояснительных материалах.