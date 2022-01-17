В Белграде прошло световое шоу в честь теннисиста Джоковича

БЕЛГРАД, 17 января. /ТАСС/. Акция в поддержку сербского теннисиста Новака Джоковича, депортированного из Австралии, прошла в воскресенье в Белграде. Слова поддержки спортсмену в течение часа высвечивались на фасаде самого высокого здания города, сообщает корреспондент ТАСС.

Для светового шоу был выбран центральный небоскреб комплекса "Белград на воде", расположенного на берегу реки Савы в центре столицы. Это самое высокое здание в стране и Балканском регионе (высота - 168 м) стало своеобразным экраном, на котором высветился сербский триколор. Поверх красно-сине-белого флага появилась надпись: "Ноле, ты гордость Сербии". Ноле - уменьшительно-ласкательное прозвище Джоковича в стране.

Световое шоу началось в 20:00 (22:00 мск) и завершилось в 21:00 (23:00 мск), собрав большое количество зрителей. Автомобилисты останавливались на мостах через Саву, чтобы сфотографировать зрелище. В районе комплекса "Белград на воде", у самого подножия небоскреба, несколько десятков человек снимали происходящее на телефоны и делали фото на память.

Высотная башня "Белград" является одним из новых символов Сербии. В праздничные дни на фасаде здания появляются поздравления и подсветка.

Ранее свою поддержку спортсмену выразили, в частности, президент страны Александар Вучич, министр спорта Ваня Удовичич, Олимпийский комитет Сербии.

Первая ракетка мира Джокович прилетел в Австралию для участия в турнире серии Большого шлема. Он был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович оспорил в суде законность решения пограничной службы и выиграл дело, но австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны. Спортсмен подал новую апелляцию, но она была отклонена.