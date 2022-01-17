В Оренбургской области возобновили движение на участке трассы М-5 "Урал"

ОРЕНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Ограничения движения на федеральной трассе М-5 "Урал" сняты для всех автомобилей в Оренбургской области, сообщает в понедельник ФКУ Упрдор "Приуралье".

"С 04:00 [02:00 мск] 17 января 2022 года снято ранее введенное временное прекращение движения для всех видов транспортных средств на участке со 170-го (н. п. Краснощеково) по 260-й км (н. п. Гай) федеральной автодороги М-5 "Урал" (подъезд к пункту пропуска Орск) в Оренбургской области", - говорится в распространенном сообщении.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС отметили, что сохраняется ограничение движения для всех типов транспортных средств на участке региональной дороги Каменноозерное - Медногорск (177 - 184 км). Ранее участок трассы был закрыт из-за неблагоприятных погодных условий.