В некоторых населенных пунктах Якутии температура опустилась ниже 50 градусов мороза

ЯКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Температура в двух населенных пунктах Оймяконского района в Якутии составила утром 50-52 градуса мороза.

Как в самом холодном регионе России делают очень теплые вещи

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Об этом сообщается в понедельник на сайте Якутского гидрометцентра.

"Нера - минус 50, Оймякон - минус 52", - сообщается в таблице пунктов наблюдения по Якутии, где зарегистрировали температуру минус 45 градусов и ниже. Всего в таблицу по состоянию на 06:00 (00:00 мск) понедельника включены 15 пунктов наблюдения.

Утром температура в Якутске составила минус 38 градусов. Днем в городе осадков не ожидается, местами будет туман.