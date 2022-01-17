В СК заявили, что в интернете дети часто становятся жертвами сексуальных домогательств

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Дети в интернете чаще всего становятся жертвами сексуальных посягательств. Только за девять месяцев 2021 года потерпевшими по направленным в суд таким уголовным делам признаны 1 000 несовершеннолетних, сообщила заместитель председателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован в понедельник на сайте агентства.

"Мы видим, что в основном в Сети дети становятся объектами посягательств на их половую неприкосновенность и нравственное развитие. Я имею в виду общение развращающего характера, демонстрацию порнографических материалов, предложение сфотографировать и переслать обнаженные части тела", - сказала она. "Только за девять месяцев 2021 года по направленным нашими следователями в суд уголовным делам потерпевшими от интернет-преступлений половой направленности признано больше 1 000 детей", - добавила Леоненко.

Она пояснила, что начиная с внешне невинных предложений преступник, как правило, под угрозой распространения компрометирующих материалов начинает давить на подростка, требует их все больше и откровеннее, иногда также вымогает денежные средства. "С раннего возраста ребенок должен понимать границы общения с посторонними в Сети, знать, что именно не должны видеть другие люди (личную информацию, определенные действия, части тела, нижнее белье и т. п.)", - сказала замглавы СК.

Она посоветовала родителям донести до детей, что под маской представителей модельного агентства или конкурса красоты могут скрываться совсем другие люди, и обнаженные фотографии слать не стоит никогда. "В любом случае ребенок должен твердо знать, что как бы далеко не зашла ситуация, можно и нужно вовремя прервать подобное общение и сообщить взрослым, иначе дальше может быть только хуже", - отметила Леоненко. "Аналогичным образом необходимо действовать, когда в связи с общением в Сети подросток испытывает существенный дискомфорт: подвергается травле, выслушивает или читает угрозы в свой адрес. Или когда кто-то унижает его человеческое достоинство либо пытается втянуть его в деструктивные движения, игры, квесты", - добавила она.