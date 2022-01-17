В Манчестере задержали двоих подозреваемых в причастности к захвату синагоги в Техасе

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Полиция английского Манчестера задержала двух подростков в ходе расследования дела о захвате заложников в синагоге в Техасе. Об этом в воскресенье вечером сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на заявление местного полицейского управления.

"Двое подростков были сегодня вечером задержаны на юге Манчестера для допроса", - говорится в сообщении, распространенном полицейским управлением Большого Манчестера. Sky News уточняет, что задержание было осуществлено сотрудниками контртеррористического подразделения полиции.

Ранее ФБР США и Скотленд-Ярд подтвердили, что заложников в синагоге американского города Колливилль (штат Техас) захватил 44-летний Малик Фейсал Акрам, постоянно проживающий в английском графстве Ланкашир. О том, что связывало его с задержанными молодыми людьми, пока не сообщается.

Проживающие в Великобритании родственники преступника рассказали местным журналистам о том, что он страдал психическим заболеванием. По их словам, сотрудники ФБР привлекли их к телефонным переговорам с Акрамом, однако им не удалось убедить его сдаться полицейским.

В субботу вечером глава полиции Колливилля сообщил на пресс-конференции, что преступник мертв, а люди, которых он взял в заложники, освобождены в ходе операции, проведенной ФБР.

Телекомпания ABC в субботу сообщила о захвате в заложники четырех человек в синагоге Колливилля, в том числе раввина. Как заявлял телеканалу неназванный представитель властей, вооруженный мужчина утверждал, что является братом осужденной за терроризм уроженки Пакистана Аафии Сиддикки и требовал освободить ее. Сиддикки отбывает наказание на базе ВВС в Техасе, она была приговорена к 86 годам тюрьмы за покушение на убийство американского солдата в 2010 году и подозревается в связях с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Адвокат Аафии Сиддикки Марва Элибиалли заявила телеканалу CNN, что человек, захвативший заложников в синагоге, не является братом ее подзащитной.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Аль-Каида" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.