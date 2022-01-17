Эксперты: жизнеспособность "омикрона" быстрее всего снижается на керамике

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора оценил жизнеспособность омикрон-штамма коронавируса в различных средах и на поверхностях. Быстрее всего штамм "омикрон" инактивируется на керамике, сообщается на сайте Роспотребнадзора в понедельник.

"В целях оценки инфекционности варианта "омикрон" ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора провел серию экспериментов по определению жизнеспособности вируса на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях относительной влажности воздуха (30-40%) и температуры (26 - 28 градусов Цельсия). Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике - жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа", - говорится в сообщении.

В целом, как добавили в ведомстве, динамика снижения жизнеспособности данного штамма мало чем отличается от ранее изученных вариантов коронавируса.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. Как ранее сообщал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, большинство заразившихся штаммом "омикрон" имеют головную боль, заложенность носа, чихание, першение в горле и усталость.