В СК назвали Москву, Подмосковье и Петербург лидерами по ущербу от налоговых преступлений

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Москва, Московская область и Санкт-Петербург являются лидерами по суммам ущерба от налоговых преступлений. Об этом сообщила заместитель председателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован в понедельник на сайте агентства.

"Если говорить про размеры уклонений, то в лидерах традиционно Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Это три, так скажем, флагмана, которые дают наибольший ущерб от налоговых махинаций", - сказала она.

Говоря в целом, где и сколько выявляется налоговых преступлений, Леоненко сообщила, что наибольшее их количество наблюдается в крупных промышленных регионах, в субъектах России с высоко развитой экономической системой. "Поэтому самое большое количество таких преступлений выявляется опять же в Москве и Московской области. В Северо-Западном федеральном округе - это Санкт-Петербург. В Северо-Кавказском федеральном округе - Ставропольский край. В Южном федеральном округе - Краснодарский край, в Приволжском - Татарстан, Самарская, Оренбургская области. В Уральском - Свердловская и Челябинская области, в Сибирском - Новосибирская область. В Дальневосточном федеральном округе больше всего выявляемых налоговых преступлений в Хабаровском крае", - рассказала замглавы СК.

По ее словам, наименьшее количество налоговых преступлений совершается в дотационных регионах - Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Туве, Чечне и на Чукотке.