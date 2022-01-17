Губернатор Приморья сообщил результаты исследования химикатов, доставленных из Приамурья

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Исследование проб химикатов, доставленных в Приморье из Амурской области, показало, что эти вещества являются агрохимикатами, которые уже утратили свои свойства. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале .

Информация о том, что в Надеждинский район доставили для утилизации 100 тонн пестицидов из Приамурья с территории, где находится космодром Восточный, появилась в конце октября 2021 года и вызвала широкий общественный резонанс. Росприроднадзор возбудил дело об административном правонарушении, власти края сообщали, что ведется работа по отмене решения о поставке отходов в регион и признанию недействительным контракта на утилизацию. Через несколько дней в Хорольском районе была обнаружена вторая партия отходов из Приамурья.

"Лаборатория Росприроднадзора в Новосибирской области завершила исследование проб. На их основе в Москве в "Федеральном центре анализа и оценки техногенного воздействия" подтвердили, что эти вещества являются не отходами, а агрохимикатами, которые утратили свои эксплуатационные свойства. При этом, изначально у этих веществ были паспорта, где значился класс опасности, но сейчас эти паспорта ставит под сомнение Росприроднадзор, потому что есть заключение покомпонентного состава. Поэтому сейчас нельзя уже говорить, что это именно те отходы, которые заявлены в документах", - говорится в сообщении.

Власти направили запрос в Минсельхоз России с просьбой разъяснить, как безопасно обезвреживать и утилизировать эти вещества. По акту приемки их приняла от Амурской области компания "Система", поэтому сейчас ее задача заключается в обеспечении должного хранения в соответствии с требованиями закона.

"В планах компании - строительство быстровозводимого ангара для обеспечения хранения агрохимикатов до того момента, пока не будет принято решение о способе их обезвреживания. Это займет до двух-трех недель. Параллельно мы обратились и в Амурскую область с тем, чтобы они рассмотрели возможность размещения в своем регионе этого груза и утилизации вместе с теми веществами, которые находятся на космодроме Восточный за счет средств бюджета области", - сообщил губернатор.