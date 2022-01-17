Минздрав Малайзии призвал не заражаться умышленно коронавирусом

СИНГАПУР, 17 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения Малайзии Хайри Джамалуддин призвал жителей страны не стремиться искусственно заражаться штаммом коронавируса "омикрон", чтобы избежать вакцинации. Об этом пишет в понедельник газета Star .

"Совершенно не важно, о каком штамме идет речь: "омикрон", "дельта", "альфа" или "бета". Не следует специально искать возможности, чтобы заразиться вирусом", - указал глава Минздрава. "Мы до сих пор не знаем, как человек, даже если он вакцинирован, будет переносить вирус, какие будут последствия постковидного синдрома", - добавил чиновник.

"Конечно, есть информация, что пациенты легче переносят "омикрон", тем не менее не нужно искусственно им заражаться, чтобы избежать вакцинации или бустерных доз", - подчеркнул министр.

За время пандемии в Малайзии было зарегистрировано свыше 2,8 млн случаев инфицирования коронавирусом, более 31,7 тыс. человек умерли. Основной пик распространения вируса пришелся на июнь-август прошлого года, когда ежесуточный рост достигал 25 тыс. случаев, но, согласно прогнозам Минздрава, в ближайшие недели в связи с появлением штамма "омикрон" данный показатель превысит 30 тыс.