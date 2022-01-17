Огонь международных игр "Дети Азии" пронесут через все муниципалитеты Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Огонь VII международных спортивных игр "Дети Азии" пронесут через все муниципальные образования Приморья в июне, участие в соревнованиях подтвердили уже 24 страны, сообщила в понедельник пресс-служба правительства края.

"Огонь игр прибудет из Якутии во Владивосток 12 июня. Эстафета огня пройдет по всем 34 муниципальным образованиям Приморского края, в ней примут участие 375 человек - именитые и лучшие спортсмены муниципальных образований, активисты, ветераны спорта и школьники, показавшие высокие достижения в учебе, спорте и общественной жизни школы и района", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Дирекция по проведению VII Международных спортивных игр "Дети Азии" Эльмира Валитова.

Свое участие в соревнованиях подтвердили уже 24 страны, среди них Бангладеш, Вьетнам, Индонезия, Индия, Ирак, Йемен, Катар, Сирия. Игры будут проходить на площадках кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский, стадионе "Динамо", водной станции ЦСКА, центральной площади Владивостока, в спортивных комплексах "Юность", "Молодежный, "Олимпиец", "Фетисов Арена", физкультурно-оздоровительном комплексе Артема.

VII Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа 2022 года по поручению президента России Владимира Путина. На центральной площади Владивостока 12 ноября были запущены символические часы, отсчитывающие время до начала мероприятия.