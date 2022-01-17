В Якутске более 500 отловленных безнадзорных собак поместили в пункты передержки

ЯКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Специалисты отловили почти 500 безнадзорных собак с момента введения в Якутске режима повышенной готовности и режима ЧС в одном округе города. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале столичной мэрии.

"За время действия с 29 декабря режима "Повышенная готовность" в Якутске и режима ЧС в Автодорожном округе на территории города в целом отловлено 492 собаки без хозяев. В том числе 109 собак в Автодорожном округе", - говорится в сообщении со ссылкой на начальника управления ГО и ЧС Якутска Николая Егорова.

Отмечается, что много безнадзорных собак отловлено также в Сайсарском, Строительном и Промышленном округах Якутска. Все животные помещены в пункты передержки безнадзорных животных.