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В Якутске более 500 отловленных безнадзорных собак поместили в пункты передержки

В том числе в Автодорожном округе специалисты отловили 109 бездомных животных

ЯКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Специалисты отловили почти 500 безнадзорных собак с момента введения в Якутске режима повышенной готовности и режима ЧС в одном округе города. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале столичной мэрии.

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"За время действия с 29 декабря режима "Повышенная готовность" в Якутске и режима ЧС в Автодорожном округе на территории города в целом отловлено 492 собаки без хозяев. В том числе 109 собак в Автодорожном округе", - говорится в сообщении со ссылкой на начальника управления ГО и ЧС Якутска Николая Егорова.

Отмечается, что много безнадзорных собак отловлено также в Сайсарском, Строительном и Промышленном округах Якутска. Все животные помещены в пункты передержки безнадзорных животных.

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