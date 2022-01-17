Токио допустит на учебу группу зарубежных студентов, несмотря на закрытые границы

ТОКИО, 17 января. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение в порядке исключения допустить в страну 87 иностранных студентов, хотя в стране на фоне пандемии действует запрет на выдачу въездных виз гражданам всех иностранных государств.

"Мы рассматриваем это как допустимое исключение в гуманитарных целях, которое отвечает нашим общественным интересам", - заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Он пояснил, что иностранные студенты будут учиться в местных университетах за японский государственный счет. Все они изучают естественные науки, что требует очной работы в лабораториях. Еще более широкого допуска иностранных студентов активно добиваются японские университеты. Одновременно некоторые сферы бизнеса настаивают на снятии запрета на въезд для так называемых технических стажеров из развивающихся стран, которые до пандемии трудились в качестве рабочих в сельском хозяйстве, на стройках и других областях экономики, где особенно не хватает рабочих рук.

Полный запрет на выдачу новых виз действовал в Японии с декабря 2020 года, и в ноябре прошлого года его было решено смягчить в первую очередь для иностранных студентов и стажеров. Однако в связи с распространением в мире омикрон-штамма правительство с 30 ноября вновь вернулось к прежней политике практически полного закрытия границ.

В настоящее время в страну могут въехать только японские граждане, аккредитованные здесь дипломаты и иностранцы, имеющие разрешение на длительное или постоянное проживание. Допускается также крайне ограниченная выдача виз в так называемых исключительных случаях, в том числе по гуманитарным соображениям. Все прибывающие из-за границы должны проходить строгий карантин.