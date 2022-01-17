В СК предложили усовершенствовать статью УК о сокрытии имущества неплательщиком налогов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Уголовная ответственность за сокрытие имущества неплательщиками налогов нуждается в совершенствовании. Об этом заместитель председателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован в понедельник на сайте агентства.

"Надо внимательно посмотреть на диспозицию ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов") и подумать над тем, все ли злоупотребления она охватывает. На сегодняшний день мы видим, что эта уголовная ответственность требует совершенствования", - сказала она.

Леоненко пояснила, что на практике налогоплательщики даже не столько скрывают имущество, а "создают условия для непоступления денежных потоков в свое распоряжение, что становится непреодолимым препятствием для налоговых органов по обращению на них взыскания".

Ст. 199.2 УК РФ предусматривает ответственность за сокрытие неплательщиком имущества и денежных средств от принудительного взыскания недоимки, по ней грозит до семи лет лишения свободы. "Речь идет о тех ситуациях, когда налоговый орган, установив сумму неуплаченного налога, выставляет требование налогоплательщику об ее уплате. Однако тот начинает скрывать свои активы, в том числе деньги, за счет которых могут быть взысканы неуплаченные налоги. Это образует состав преступления, предусмотренного статьей 199.2 УК РФ", - уточнила Леоненко.