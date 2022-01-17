{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве ожидаются облачная погода, гололедица и снег

Температура воздуха опустится до минус трех градусов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Облачная погода, снег, местами метель, гололедица и до минус трех градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет один-три градуса мороза. Ночью температура воздуха может опуститься до минус четырех градусов.

Ветер южный, юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 727 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от минус одного до минус шести градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус семь градусов.

Желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Московском регионе до 21:00 мск вторника и из-за гололедицы - до 12:00 мск вторника.

Теги
Россия
В СК предложили усовершенствовать статью УК о сокрытии имущества неплательщиком налогов
По словам зампредседателя Следственного комитета Елены Леоненко, на практике налогоплательщики даже не столько скрывают имущество, сколько "создают условия для непоступления денежных потоков в свое распоряжение"
Читать полностью