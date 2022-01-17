В Москве ожидаются облачная погода, гололедица и снег

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Облачная погода, снег, местами метель, гололедица и до минус трех градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет один-три градуса мороза. Ночью температура воздуха может опуститься до минус четырех градусов.

Ветер южный, юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 727 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от минус одного до минус шести градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус семь градусов.

Желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Московском регионе до 21:00 мск вторника и из-за гололедицы - до 12:00 мск вторника.